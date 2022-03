BM recebe apoio do Estado para manutenção de estradas rurais - Divulgação

Publicado 28/03/2022 09:16 | Atualizado 28/03/2022 09:17

Barra Mansa - Nesta segunda-feira, dia 28, Barra Mansa vai receber diversas máquinas do governo estadual para a manutenção de estradas rurais. O empréstimo dos veículos e equipamentos será oficializado em um evento, que contará com a presença do secretário estadual de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, Marcelo Queiroz. O encontro será às 11h, na Cooperativa Agropecuária da cidade, no bairro Santa Maria II.

Também nesta segunda-feira, cheques de R$30 mil serão entregues, através de empréstimo do AgroFundo – Programa Especial de Fomento Agropecuário e Tecnológico da Secretaria Estadual de Agricultura, aos produtores prejudicados pelas chuvas.

O secretário de Desenvolvimento Rural de Barra Mansa, Carlos Roberto de Carvalho, o Beleza, destacou a importância do apoio do governo do Estado.

“Os maquinários vão nos ajudar, agora no período de estiagem que se inicia com o outono, a realizar um trabalho preventivo ainda mais duradouro nas estradas rurais. As chuvas que atingiram a cidade entre o final do ano passado e o início de 2022 prejudicaram muito as vias, que são de importância econômica para nosso município, pois escoam a produção rural, são locais de trânsito de turistas e moradores”, falou.

Ainda segundo o secretário, os empréstimos do AgroFundo ajudarão os produtores a se recuperar dos danos causados pelas chuvas.

“Pleiteamos este empréstimo junto à Secretaria Estadual de Agricultura, através do secretário Marcelo Queiroz, e à Emater-RJ (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural), para que os produtores pudessem ter um apoio, pois perderam muito com as chuvas”, disse.



Entre os equipamentos disponibilizados para a manutenção das estradas estão: motoniveladora patrol; retroescavadeira; trator com pneu e grade geradora; dois caminhões basculantes, um caminhão-pipa e rolo compressor.