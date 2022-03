Artesanato de BM é destaque na ‘ExpoRio Turismo’ - Divulgação

Artesanato de BM é destaque na ‘ExpoRio Turismo’Divulgação

Publicado 25/03/2022 00:13

Barra Mansa - Os trabalhos desenvolvidos pelos artesãos de Barra Mansa: Maria Dirlene Fagundes Neves de Carvalho, Rosinelis Rodrigues da Silva Almeida, Julio Marco Corrêa de Santo e Adriana Cristina Rossi estarão expostos na 1ª edição da ExpoRio Turismo.

Artesanatos estarão na exposição no Jockey Club carioca até domingo, dia 27. A artesã Adriana Cristina Rossi comentou sobre a expectativa para o evento.

“É a primeira vez que participo de um evento desse porte, tão grandioso e importante para nós artesãs. Espero fazer boas vendas e, assim, levar o meu trabalho para outras cidades e estados”, declarou.

A gerente de Turismo e coordenadora do artesanato de Barra Mansa, Bhella Santos, falou sobre a importância da participação dos artesãos da cidade no evento.

“Essa é uma excelente oportunidade de mostrar o trabalho dos nossos artesãos para todo o Estado em um único lugar. Nós da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação e todos os artesãos estamos muito felizes, animados e conscientes de que Barra Mansa está muito bem representada”, disse.

O evento marca a retomada das atividades do setor no estado do Rio de Janeiro. Os visitantes poderão conferir experiências focadas nos segmentos de Negócios, Cultura, Gastronomia e Entretenimento dos 92 municípios que compõem o estado.