Gerente de Turismo de BM é eleita vice-presidente do FEST-RJ - Divulgação

Gerente de Turismo de BM é eleita vice-presidente do FEST-RJDivulgação

Publicado 26/03/2022 19:24

A Gerente de Turismo de Barra Mansa, Bhella Santos, foi eleita a vice-presidente do Fórum no biênio de 2022/2023 para a nova diretoria do Fórum Estadual de Secretarias de Turismo (FEST-RJ). A eleição promovida pela Secretaria Estadual de Turismo do Rio de Janeiro, com o apoio das secretarias municipais do setor nos 92 municípios, aconteceu na última quinta-feira, dia 24.

O encontro foi no auditório do Jockey Clube Brasileiro, no bairro da Gávea, na capital. A atividade foi criada em favor de investimentos, políticas públicas e promoção ao Turismo no Estado. Segundo Bhella, o resultado alcançado no fórum, demonstra o quanto a cidade vem trabalhando em prol do Turismo.

“Hoje, conseguimos alcançar um cargo muito importante para Barra Mansa, isso é fruto de um trabalho do qual estamos realizando não só na nossa cidade, mas sim, das ações que estão indo além, abrangendo todo o Estado”, disse.