BM recebe maquinário do Estado para manutenção de estradas ruraisPaulo Dimas

Publicado 29/03/2022 09:44

Barra Mansa - O Governo do Estado realizou a entrega na manhã de segunda-feira, dia 28, de diversas máquinas do para auxiliar na manutenção das estradas rurais que foram atingidas pelas chuvas, em Barra Mansa.

Entre os equipamentos disponibilizados estão: motoniveladora patrol; retroescavadeira; trator com pneu e grade aradora; dois caminhões basculantes, um caminhão-pipa e rolo compressor.

O empréstimo dos veículos e equipamentos foi oficializado pelo secretário estadual de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, Marcelo Queiroz, junto ao prefeito Rodrigo Drable e à vice-prefeita Fátima Lima, na Cooperativa Agropecuária da cidade, no bairro Santa Maria II.

Segundo o prefeito Rodrigo Drable, a parceria com o governo estadual é muito importante.

“Com as chuvas fortes nós percebemos que os produtores sofreram bastante e que muitos não tinham condições de recomeçar. Mas, por mais complexos que os problemas sejam, se trabalharmos juntos é possível que eles sejam superados. E graças a parceria com o Estado nós podemos dizer que hoje é um momento de comemoração”, falou.

Durante o evento também foram entregues cheques de aproximadamente R$30 mil aos produtores, através de empréstimo do AgroFundo (Programa Especial de Fomento Agropecuário e Tecnológico) e a uma Carteira do Produtor Rural.

De acordo com o secretário estadual de Agricultura, a entrega dos maquinários a do auxílio é uma forma de devolver a dignidade do produtor rural.

“Nossa parceria com o município vem crescendo mais. Atualmente, nosso objetivo é atingir cerca de 70 cidades no estado com a patrulha agrícola que talvez seja a maior necessidade do produtor rural. Barra Mansa é uma delas e isso se consolidou nesta solenidade”, comentou.

Marcelo Queiroz ainda acrescentou que na quarta-feira, dia 30, será lançado o sistema digital que isenta o produtor rural de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) de energia elétrica.

O secretário de Desenvolvimento Rural de Barra Mansa, Carlos Roberto de Carvalho, o Beleza, destacou que o apoio do Estado foi fundamental para a recuperação das estradas rurais e também a liberação do crédito rural foi muito importante.

“Nós temos uma produção forte de pecuária e agricultura e nas agroindústrias e o temporal nos deixou comprometidos. Mas o Estado prontamente atendeu ao nosso pedido e, hoje, estamos recebendo os equipamentos para auxiliar na manutenção adequada das estradas. O governo estadual entendeu a nossa necessidade e liberou o AgroFundo para nós. Hoje alguns produtores receberam o cheque simbólico que vai dar condições de custeio para continuar com os seus negócios. Cerca de 20 produtores estavam cadastrados para receber o auxílio. Este empréstimo foi pleiteado junto à Emater-RJ - Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural”, falou.

O produtor de hortaliças no distrito de Santa Rita de Cássia, Fabrício de Oliveira Nogueira, foi um dos contemplados e celebrou a chegada dos maquinários e a entrega do cheque.

“Com as chuvas nós perdemos muito e foi necessário plantar novamente, arar a terra, e tudo gera um gasto. Esse valor que nós recebemos vem em boa hora para ajudar e estimular nossas produções. Eu, assim como muitos produtores, estou contente com o auxílio”, relatou.