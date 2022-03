Nívea Moraes Marques é poeta e escritora - Divulgação

Publicado 28/03/2022 14:08

Barra Mansa - A partir desta segunda-feira, dia 28, os admiradores da poesia terão a oportunidade de apreciar uma sequência de clássicos do gênero na “Semana da Poesia por Nívea Moraes Marques”. A poeta é de Barra Mansa e gravou as declamações no teatro do Grêmio Barra-mansense de Letras (Grebal).

O evento será virtual, através do www.niveamoraesmarques.com , os vídeos gravados serão publicados diariamente, até domingo, dia 03, sempre às 19 horas. De acordo com Nívea Moraes Marques, os nomes que são referências para ela protagonizam a homenagem a essa importante data para o cenário literário.

“O evento é uma forma que escolhemos para celebrar o Dia Nacional da Poesia - 21 de março. Empresto minha voz a grandes poetas brasileiros, a um ícone português atemporal e a um Nobel da literatura para realizar esta celebração. Poetas que são referência para mim e suas palavras habitam o meu imaginário e o meu coração. Cada dia será a vez de um”, falou Nívea.

O público vai poder conferir poesias de Manuel Bandeira, Thiago de Mello, Cecília Meireles, Marina Colassanti, Fabrício Carpinejar, Octávio Paz e Camões.

“O principal objetivo é dar à poesia o seu papel de relevo, como deve ser: um poeta, as palavras e a fruição da beleza, da cultura, do imaginário, e do conteúdo de um poema que alimenta nossa alma e pode transformar aquele que sofre a sua ação”, disse.

Segundo Nívea, o público-alvo vai de jovens a idosos, profissionais de todas as áreas e gêneros, amantes ou não da poesia.

“Pois a poesia traz esperança e sempre há uma nova chance de se apaixonar por essa que é também a linguagem dos anjos”, comentou.

Nívea Moraes Marques é poeta e escritora e já fez breves estudos para dizer poesia em voz alta. Também fez preparação vocal, dança moderna e balé clássico. Ela foi integrante do grupo de dança Habeas Corpus, no Teatro Gacemss; publicou quatro livros: Retratada (poesia - 2002); Estrela das Águas (poesia para crianças - 2014); Como se fosse flor (poesia - 2014); Batizado de Boneca (poesia - 2021) publicado no Brasil e em Portugal.

Hoje em dia, Nívea realiza estudos sobre o livro e o mercado literário, além de reposicionamento de carreira. O primeiro e-book da escritora, assim como outros conteúdos do universo literário, também podem ser conferidos no site em que será realizado o evento virtual.