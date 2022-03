Estrada que liga Santa Rita a Amparo sofreu com quedas de árvores após chuva - Divulgação

Estrada que liga Santa Rita a Amparo sofreu com quedas de árvores após chuvaDivulgação

Publicado 28/03/2022 09:27

Barra Mansa - A chuva que atingiu Barra Mansa na noite do último sábado, dia 26, derrubou árvores na estrada que liga Santa Rita a Amparo. Por conta disso, o trânsito no local ficou interrompido.

Equipes das secretarias de Desenvolvimento Rural e Manutenção Urbana estão trabalhando para a liberação do trecho. De acordo com o secretário de Desenvolvimento Rural, Carlos Roberto de Carvalho, o Beleza, a previsão é que o trânsito seja liberado no fim da tarde de domingo, dia 27.

“Na noite passada a localidade foi atingida por fortes ventos, que derrubaram várias árvores e interromperam o trânsito entre Santa Rita e Amparo. Não pudemos iniciar os trabalhos ainda durante a noite, por conta da falta de iluminação e risco de choques, já que a rede elétrica foi atingida, e também dos enxames de abelhas. Hoje iniciamos os trabalhos cedo e a nossa previsão, caso não volte a chover, é de liberar a estrada no final desta tarde”, falou Beleza.