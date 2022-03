25 soldados e o sargento do TG participaram da ação realizada na terça-feira, 29, no Hemonúcleo de BM - Paulo Dimas

Publicado 30/03/2022 08:47

Barra Mansa - Novos atiradores do Tiro de Guerra de Barra Mansa e também o sargento do TG, Wesley César participaram de uma ação solidária no Hemonúcleo da cidade.

A doação de sangue aconteceu nesta terça-feira, dia 29, com a intenção de contribuir com a alta demanda da unidade. Ao todo, 25 soldados estiveram presentes e mais o sargento, que incentivou os jovens a participarem da ação.

“Temos o objetivo com a nossa participação de um gesto fraternal para com a nossa cidade. Onde possamos fazer um trabalho de conscientização, que passe a ser exemplo para os mais novos, em um ato que além de salvar vidas, traz um conforto enorme”, falou o sargento.

O atirador Renan de Oliveira contribuiu pela primeira vez e falou da sua gratidão pela iniciativa.

“Acatamos o convite do sargento Wesley para esta nobre missão, que é a de ajudar o próximo. É muito bom saber que, com pouco de tempo, pudemos ajudar a salvar vidas”, comentou.

A coordenadora do Hemonúcleo, Thais Mendes, agradeceu a parceria com o Tiro de Guerra e falou da importância da união com a comunidade.

“Hoje tivemos a honra de receber essa garotada jovem, com disposição e muito sangue para dar. É sempre um prazer enorme em ver que estão todos empenhados em ajudar e a manter o nível do estoque de sangue em alta. Estamos a todo o mês batendo recordes de doações. Isso graças à população que aderiu e gosta de participar através da doação. Mas também é fruto de um trabalho sério realizado pelos profissionais da unidade”, disse Thais.

Para doar, é necessário ter entre 16 e 69 anos, sendo que a primeira doação dos idosos deve ser feita até os 59 anos, 11 meses e 29 dias. Já os menores de idade só podem doar mediante autorização dos responsáveis.

Todos devem estar com saúde em dia, pesar no mínimo 50 quilos, não ter ingerido bebida alcoólica no mínimo 12 horas antes da doação. Se tiver feito tatuagem, a pessoa deve aguardar um ano após a realização da mesma. O Hemonúcleo fica na Rua Pinto Ribeiro, n° 205, anexo à Santa Casa de Misericórdia, no Centro.