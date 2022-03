Preso suspeito de furtar cabos de metal dentro do Restaurante Popular, no Centro de BM - Divulgação

Preso suspeito de furtar cabos de metal dentro do Restaurante Popular, no Centro de BMDivulgação

Publicado 29/03/2022 09:58

Barra Mansa - Homem foi preso furtando cabos de aço dentro do Restaurante Popular, em Barra Mansa. O flagrante ocorreu no final da noite de domingo, dia 27. Segundo a ocorrência, o suspeito foi localizado após denúncias de que havia uma pessoa rondando o local, que passa por reforma. Os guardas municipais foram até o Restaurante, o indivíduo foi detido e encaminhado para a 90ª Delegacia de Polícia Civil.

“Vamos intensificar as ações para reprimir este e outros crimes. Continuamos com as operações de fiscalização nos ferros velhos, com o apoio da Guarda Ambiental e das polícias Civil e Militar, pois alguns desses estabelecimentos são pontos de receptação de material furtado. Sabemos que esse crime tem se tornado comum na região, mas nós vamos cuidar da nossa casa para evitar que isso avance no município”, falou o secretário de Ordem Pública, Capitão Daniel Abreu.

Durante o fim de semana, agentes da Guarda Municipal prenderam um homem que já possuía cerca de 25 anotações criminais. Ele seria o principal suspeito de ter praticado furto a um supermercado no centro da cidade.