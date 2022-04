Capacitação para os profissionais de saúde aconteceu nesta quinta-feira, dia 31, em BM - Divulgação

Capacitação para os profissionais de saúde aconteceu nesta quinta-feira, dia 31, em BMDivulgação

Barra Mansa - Nesta segunda-feira, dia 04, o município de Barra Mansa inicia a Campanha Nacional contra Influenza e segue até o dia 03 de junho. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), no mesmo período acontecerá a vacinação contra sarampo para trabalhadores da Saúde e crianças de 6 meses a menores de 5 anos.

A aplicação das vacinas acontecerá das 9h às 16h em todas as unidades de saúde do município, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. Sendo que o PSF Ano Bom funciona em horário estendido, das 9h às 20h. No ato da vacinação, é necessário a apresentação de RG, CPF, comprovante de residência nominal atualizado e cartão de vacina.

Para a realização da campanha, os profissionais envolvidos na vacinação passaram por capacitação no Parque Natural de Saudade e no Centro Universitário de Barra Mansa (UBM), na quinta-feira, dia 31. A capacitação segue princípios do Programa Nacional de Imunização (PNI). Os profissionais receberam orientação sobre o objetivo da campanha, grupos prioritários, estimativa populacional, esquema de vacinação, precauções, contraindicações e recomendações gerais.

A coordenadora municipal de Imunização, Marlene Fialho, ministrou a palestra aos profissionais da saúde. Ela ressaltou a importância da vacinação.

“Esse imunizante chega para proteger de cepas da gripe, como H1N1, H3N2 e Influenza B. Por isso é importante que todos se vacinem conforme o calendário de vacinação para juntos evitarmos novos surtos da doença, complicações e mortalidades”, disse.

Ainda segundo a Marlene Fialho, a única forma de evitar o sarampo é através da vacinação.

“O sarampo é uma doença extremamente contagiosa. Uma pessoa infectada com o vírus pode transmiti-lo para até outras dezesseis que não são vacinadas. Apesar da taxa de mortalidade no Brasil ser baixa, não devemos nos descuidar”, destacou.

A vacinação contra a Influenza tem o seguinte grupo prioritário: trabalhadores da Saúde, idosos, crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade (4 anos, 11 meses e 29 dias), gestantes, puérperas, povos indígenas, professores, pessoas com comorbidades e deficiências permanentes, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso, trabalhadores portuários, forças de segurança e salvamento, forças armadas, funcionários do sistema de privação de liberdade, população privada de liberdade e adolescentes e jovens em medidas socioeducativas.

Já a imunização contra sarampo tem como público-alvo: trabalhadores da Saúde que ainda não receberam o imunizante e crianças de 6 meses a menores de 5 anos que estejam com a caderneta de vacina atualizada.