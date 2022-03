Defesa Civil de BM interdita dois imóveis e rua no bairro Santa Maria II - Paulo Dimas

Defesa Civil de BM interdita dois imóveis e rua no bairro Santa Maria IIPaulo Dimas

Publicado 31/03/2022 09:52

Barra Mansa - Dois imóveis e parte da Rua João Domingos de Araújo, no bairro Santa Maria II, em Barra Mansa foram interditados. A ação da Defesa Civil de aconteceu na quarta-feira, dia 30. Segundo o órgão, a medida foi necessária por conta do agravamento do deslizamento que bloqueou a via expressa da Rodovia Presidente Dutra, na Vila Ursulino, na terça-feira, dia 29.

O acostamento da rua também foi interditado e agora somente as pistas de rolamento estão em funcionamento. O coordenador da Defesa Civil, João Vitor Silva Ramos, disse que a rua no alto da encosta já apresentava rachaduras durante as avaliações iniciais e, devido à instabilidade do platô, elas ficaram maiores.

“As trincas que nós tínhamos aqui dava pra colocar uma tampinha de caneta e hoje (quarta-feira) já estão bem maiores. Por esse motivo interditamos os imóveis e com o apoio da Guarda Municipal, metade da praça e da via pública será bloqueada para evitar que as pessoas transitem em solo instável”, falou.

Ainda de acordo com João Vitor, os agentes da empresa responsável pela rodovia e pela via expressa irão fazer um cordão de asfalto para evitar que a erosão aumente em caso de chuva.

“Temos previsão de chuva para este fim de semana e para a água não percorrer a via e nem acessar a área comprometida esse trabalho será feito”, esclareceu.

Defesa Civil de BM interdita dois imóveis e rua no bairro Santa Maria II Paulo Dimas

A Defesa Civil informou que as empresas de eletricidade e de gás, também serão acionadas, pois existem postes de luz e tubulações inseridas próximas ao local do deslizamento.

Ainda segundo a Defesa Civil, os agentes irão continuar com o monitoramento da área, aguardando a estabilização do terreno de forma natural. Depois a empresa responsável pela rodovia e pela via expressa estará liberada para remover a terra do local.

Por conta da interdição, o acesso à Vila Ursulino acontece pelo bairro Santa Maria II. Para deixar o local, os condutores podem acessar a rodovia ou o bairro vizinho. Já os motoristas que deixam a rodovia pelo retorno são orientados pelas equipes da concessionária que administra a estrada.