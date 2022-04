Atividades especiais sobre os cuidados preventivos e a garantia de uma vida mais saudável aconteceram no sábado, dia 09, em BM - Paulo Dimas

Atividades especiais sobre os cuidados preventivos e a garantia de uma vida mais saudável aconteceram no sábado, dia 09, em BMPaulo Dimas

Publicado 11/04/2022 07:48

Barra Mansa - O Sest Senat (Serviço Social do Transporte e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte) realizou atividades especiais sobre os cuidados preventivos e a garantia de uma vida mais saudável. O evento aconteceu no último sábado, dia 09, em Barra Mansa.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e a Casa do Trabalhador (órgão vinculado ao Governo do Estado do Rio de Janeiro) participaram das ações. O evento ocorreu no bairro Barbará, na sede do Sest Senat.

Dentro da programação aconteceram blitzes educativas, palestras de conscientização e diversos atendimentos gratuitos de saúde, especialmente da família, que foi o tema central do evento.

A unidade de Barra Mansa ainda oferece cursos gratuitos, como: Planejamento Familiar, Saúde do Homem, Saúde Gestacional e Higiene e Segurança Alimentar.

A SMS participou desta primeira ação do ano do Sest Senat, disponibilizando a vacinação contra covid-19 aos participantes do evento com idade a partir de 18 anos. Foram aplicadas a primeira, segunda e terceira dose.

Vacinação contra covid-19 aos participantes do evento Paulo Dimas

A coordenadora da Casa do Trabalhador, Taciana Ribeiro, comentou sobre o evento.

“A Casa do Trabalhador em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, pôde oferecer neste sábado os serviços de abertura de carteira digital, cadastramento de currículos, orientações sobre seguro-desemprego e alguns cursos de qualificação gratuita, além da apresentação do aplicativo Mais Trabalho RJ”, disse Taciana.

O técnico em mecânica jovem Augusto Pereira, de 21 anos, foi ao evento e solicitou ajuda na preparação de um currículo.

“Me formei em dezembro do ano passado e desde então estou à procura de trabalho. Hoje recebi a ajuda para elaborar meu currículo e vou sair daqui com mais confiança e esperança de arrumar um emprego”, contou.

Durante o evento, foram apresentados os serviços que o Sest Senat oferece aos trabalhadores do transporte, seus familiares e à população em geral, como: odontologia, fisioterapia, nutrição, psicologia, esporte e lazer com aulas de ginástica, treinamento funcional e escolinha de futebol.