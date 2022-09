Publicado 24/09/2022 12:58

Barra Mansa - Policiais militares atenderam a um chamado de arrombamento na manhã deste sábado (24), no Centro de Barra Mansa. De acordo com as informações do boletim de ocorrência, por volta de 8h, a supervisora de uma agência de crédito na Rua Andrade Figueira acionou a PM, após chegar para abrir a loja e se deparar com a porta de aço do estabelecimento meio aberta e com sinais de arrombamento. Mas, segundo ela informou aos policiais, nada foi roubado pelos invasores.