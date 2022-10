Capacitação com o tema ‘Protocolo de Atendimento em Pediatria’ aconteceu no Parque da Saudade - Paulo Dimas/CCS PMBM

Capacitação com o tema ‘Protocolo de Atendimento em Pediatria’ aconteceu no Parque da Saudade Paulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 06/10/2022 17:23

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Saúde, realizou nesta quinta-feira (6), uma capacitação para os profissionais da Atenção Básica com o tema ‘Protocolo de Atendimento em Pediatria’. O evento aconteceu no Parque Natural Municipal de Saudade e contou com a presença de médicos, dentistas e profissionais do NASF (Núcleo de Apoio à Saúde da Família), durante a manhã, e enfermeiros, à tarde. A palestra foi ministrada pelo Dr. Jorge da Silva, que é pediatra da rede municipal de saúde, da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e do Hospital da Mulher.

O protocolo tem o objetivo de orientar o trabalho dos profissionais das equipes de Saúde da Família envolvidos na assistência às crianças, principalmente de zero a dois anos de idade. A atenção à saúde da criança efetiva-se pelo acompanhamento periódico e sistemático do crescimento e desenvolvimento, vacinação e orientações aos pais e familiares sobre questões como prevenção de acidentes, aleitamento materno e higiene ambiental e individual.

“Estamos qualificando a Rede de Saúde no atendimento infantil com o objetivo de aumentar a adesão às consultas nas Unidades de Saúde trabalhando com acompanhamento e prevenção de doenças e agravos, diminuindo as complicações e internações. O diagnóstico precoce é de grande importância”, informou a coordenadora da Atenção Básica de Barra Mansa, Juliana Russi.

Juliana acrescentou que capacitações como a de hoje são realizadas mensalmente e fazem parte do Plano Municipal de Educação Permanente, que abrange diversos temas voltados à melhoria da qualidade de atendimento e resolutividade das equipes multiprofissionais da rede municipal de saúde de Barra Mansa.