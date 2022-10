Casa Rosa é um trabalho voluntário, iniciado em 2017 na Santa Casa de Barra Mansa - Chico de Assis/CCS PMBM

Publicado 05/10/2022 18:40

Barra Mansa - A prefeitura de Barra Mansa, através da Casa Rosa e do Hospital da Mulher, realiza mais uma ação para o Outubro Rosa, mês dedicado à prevenção e à conscientização do câncer de mama e do câncer de colo do útero. Às segundas-feiras deste mês, a Casa Rosa vai cortar gratuitamente cabelos para serem doados à instituição, que confeccionará perucas e distribuirá para todas as pacientes oncológicas do município que estejam com queda de cabelo.

Para fazer a requisição é preciso apenas comparecer à instituição e escolher a peruca. Caso nenhuma delas agrade a paciente, será desenvolvida uma nova especialmente para a mulher, com a medida da circunferência, a cor e o estilo que mais a agradar.

Márcia Cristina Moreira Ramos, coordenadora da Casa Rosa, reafirma a importância dessas ações para elevar a autoestima das pacientes em tratamento. “Dependendo da paciente, ela perde a mama e continua forte, mas quando mexe no cabelo, ela fica caída. E nós da Casa Rosa ficamos muito felizes de poder fazer essa ponte e permitir que a mulher se olhe no espelho e se sinta bem novamente”, disse.

A diretora do Hospital da Mulher de Barra Mansa, Priscila Miguel dos Santos Dotta, aponta que a doação de cabelos pode levantar uma mulher que está passando por uma situação delicada de saúde. “Entre os sintomas mais temidos da quimioterapia está a queda de cabelo, e ele produz um efeito imediato na autoestima da mulher”, completa.

Priscila reforça que qualquer cabelo é bem-vindo, não importa se possui química, nem a sua cor, é necessário apenas estar seco e limpo e ter no mínimo 10 cm de comprimento e 15 cm para os repicados. Ainda dá um recado: “Doe o seu cabelo, você deixará uma mulher mais linda e mais feliz”. As mechas arrecadadas são levadas à ONG Laços de Amor, em Volta Redonda, para a fabricação das perucas. Todas as mechas passam por processamentos antes da finalização das perucas.



A Casa Rosa



A Casa Rosa é um trabalho voluntário que se iniciou em 2017 no Serviço de Oncologia da Santa Casa de Barra Mansa para auxiliar as pacientes em tratamento de câncer e suas necessidades básicas.

Elas oferecem acolhimento diário com alimentação, local de descanso e atendimentos especializados, tudo gratuitamente. O programa ainda realiza doação de perucas, próteses mamárias, almofadas terapêuticas, cestas básicas e outros itens. A Casa Rosa fica na Rua Santos Dumont, nº 182, no Centro. O telefone para contato é o (24) 99943-8542 ou (24) 3028-8060.

Outubro Rosa



A Campanha do Outubro Rosa é realizada anualmente em todo mundo para alertar e prevenir o câncer de mama e o câncer de colo do útero nas mulheres. Barra Mansa está realizando diversas iniciativas este ano com palestras, rodas de conversas, vacinação de HPV nas adolescentes e coleta de preventivo. A mamografia também é outra medida importantíssima para o diagnóstico precoce, que aumenta em até 95% as chances de cura.



Programação para corte e doação de cabelo:



Amanhã, dia 06/10, haverá arrecadação de cabelos na Casa Rosa das servidoras municipais.



Todas as segundas-feiras do mês, na Casa Rosa:

Dia 10 e dia 24, pela manhã das 09h às 12h;

Dia 17 e dia 31, no período da tarde das 13h às 16h.



Para mais informações sobre a Campanha do Outubro Rosa no município:

- Hospital da Mulher, na Av. Tenente José Eduardo, nº 200 no Ano Bom; tel.: (24) 3324-5991.