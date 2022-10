Parque da Cidade vai ter pintura de faixas para que as provas possam começar em outubro - Paulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 30/09/2022 19:24

Barra Mansa - O prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, visitou na quinta-feira (29), a sede estadual do Departamento de Trânsito do Estado (Detran-RJ), no Rio de Janeiro. Durante o encontro, com o presidente da unidade, Adolpho Konder, falaram sobre o início das provas para a obtenção de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) – Categoria A, que são necessárias para a condução de motos, motonetas e triciclos.

Na próxima semana os profissionais do Detran vão iniciar a pintura das faixas da pista no Parque da Cidade para que as provas possam começar já no mês de outubro.

Também foi abordada na reunião a possibilidade de um convênio entre o Detran e a prefeitura de Barra Mansa para que sejam realizadas perícias médicas para a Pessoa com Deficiência (PCD) no próprio município. Dessa forma, elas poderão ter mais facilidade no acesso à CNH.

“Nós abrimos concurso em Barra Mansa mas não conseguimos contratar por falta de pessoas com deficiência habilitadas. Esse atendimento em Barra Mansa irá beneficiar bastante toda a região do Sul do Estado”, comentou Rodrigo.