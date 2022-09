Atividade será em comemoração aos 190 anos do município e deve reunir mais de 500 capoeiristas de todo Brasil - Divulgação/CCS PMBM

Barra Mansa - Os admiradores das artes marciais já podem marcar na agenda um importante evento em Barra Mansa: entre os dias 6 e 9 de outubro, a cidade sediará os Jogos Comunitários de Capoeira do Brasil. A atividade será em comemoração aos 190 anos do município. Estarão presentes comunidades de todo o Brasil para a prática do esporte.

Com esse evento, Barra Mansa vai se transformar em um grande palco da cultura popular com a estimativa de 500 capoeiristas participantes dos jogos. No sábado, a aula será com o Mestre Cobra na Ponte Ataulfo Pinto dos Reis (Ponte dos Arcos), entre o Centro e o Ano Bom. Espera-se mil pessoas prestigiando e aprendendo sobre a modalidade.

O presidente da Fundação Cultura Barra Mansa, Marcelo Bravo, relata o histórico das políticas culturais que valorizam a capoeira e confirmam o papel de destaque dessa cultura na cidade. “Em 2019, através de um edital específico para a Capoeira, mestres foram premiados com instrumentos e equipamentos. Já com os recursos da Lei Aldir Blanc oito mestres foram reconhecidos e premiados com R$ 8 mil, cada. O prefeito Rodrigo Drable, em 2020, sancionou uma lei que alterou o Conselho Municipal de Cultura e uma nova cadeira foi criada especificamente para a Capoeira. Vale lembrar também que ano passado, o grupo Abadá passou a ocupar o Prédio da Estação das Artes formalmente por meio de um contrato de cessão concedido pela prefeitura por três anos, por meio do Programa de Ocupação Cultural de BM", pontuou Bravo.

A Capoeira

A capoeira é uma representação cultural que mistura esporte, luta, dança, música, cultura popular, artes marciais e brincadeiras. Utiliza-se os pés e as mãos nos movimentos ginástico-acrobáticos acompanhados de músicas típicas.

As disputas acontecem entre duas pessoas no meio de uma roda formada por outros capoeiristas ao som de palmas e do berimbau; instrumento característico do esporte e construído de madeira, com arame e uma cabaça; o objetivo da luta é derrubar o adversário.

Programação:

Quinta-feira, dia 6:

18h – abertura oficial com apresentação das equipes e roda, no Corredor Cultural, no Centro

Sexta-feira, dia 7:

8h – apresentação e show das comunidades no Corredor Cultural e no Clube Municipal, ambos no Centro

14h às 16h – roda itinerante no Corredor Cultural, na Praça das Nações Unidas (Ano Bom) e na Rua do Lazer, no Centro

19h – noite cultural no Ilha Clube, no Ano Bom

Sábado, dia 8:

9h – início dos jogos na quadra do Clube Municipal

14h às 15h – aula na Ponte dos Arcos com Mestre Cobra

16h – jogos na quadra do Clube Municipal

Domingo, dia 9:

9h – finais dos jogos e premiação no Corredor Cultural