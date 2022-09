Ponte será importante para mobilidade urbana dos moradores da Vista Alegre, Vila Nova e Vila Maria - Paulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 28/09/2022 19:00

Barra Mansa - O projeto de uma importante obra de mobilidade e desenvolvimento econômico de Barra Mansa começou a ser desenvolvido nesta quarta-feira (28). O prefeito Rodrigo Drable recebeu representantes da Secretaria de Estado das Cidades (Secid) e do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) para avançarem com os trabalhos de construção da ponte que ligará a Vista Alegre à Rodovia Presidente Dutra.

Também estiveram presentes na reunião, realizada na prefeitura, os secretários municipais Bruno Paciello (Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação), Eros dos Santos (Planejamento Urbano), Leonardo Ramos de Oliveira (Finanças) e Vinícius Azevedo (Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável). Além deles, o empresário Vitor Coutinho, que comprou a área da antiga White Martins para instalar uma indústria de geração de energia no local. Após a reunião, eles foram analisar a área onde a ponte será construída.

"Estamos projetando uma área de desenvolvimento da cidade com a construção desta nova ponte. A partir de hoje, a gente começa a dedicar esforços para projetar e, a médio prazo, termos a construção da estrutura. A expectativa é que até meados de 2023 a obra seja iniciada", explicou o prefeito Rodrigo Drable.

O secretário municipal de Planejamento Urbano destacou pontos a serem analisados para a elaboração do projeto. "Precisamos estudar a viabilidade técnica, ambiental, estrutural e de recursos. Por isso, estamos recebendo a visita dos representantes da Secid e do DER para a análise, estudos e elaboração do projeto da construção da ponte", explicou Eros dos Santos.

A estrutura será importante para a mobilidade urbana dos moradores da região da Vista Alegre, Vila Nova e Vila Maria, como também para o desenvolvimento econômico da cidade.

"Começamos com este grande passo de estudo para a viabilidade do projeto Executivo. Esta ponte irá promover o desenvolvimento de uma região muito importante e estratégica para Barra Mansa, destravando vários pontos da economia e desenvolvendo áreas potenciais à margem da rodovia para atrairmos novas empresas", ressaltou Bruno Paciello.

A importância da parceria entre estado e município é decisiva para novos empreendimentos, segundo revelou o empresário Vitor Coutinho.

"Eu diria que é um diferencial crucial para trazermos o projeto que faremos aqui na cidade. Na primeira fase vamos investir R$ 100 milhões e eu diria que durante as obras, a gente vai gerar possivelmente uns 300 empregos diretos. Depois, durante a operação, isso vai se estender e ser multiplicado muitas vezes”, concluiu o empresário.