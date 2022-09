- A prefeitura de Barra Mansa, por meio das Secretarias de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e de Educação, está elaborando o Programa Municipal de Educação Ambiental (ProMEA). A iniciativa tem o objetivo de desenvolver a educação ambiental no município, visando sobretudo a conservação de seus recursos naturais e de toda a estrutura ambiental.O trabalho está sendo iniciado a partir de um diagnóstico socioambiental, que é uma ferramenta de levantamento estatístico feito junto à população. Com essas informações a secretaria poderá saber quais são os problemas ambientais que estão acontecendo nos bairros de Barra Mansa e ter um programa de acordo com a realidade dos bairros.“Os resultados desse diagnóstico socioambiental serão utilizados como base para o Programa Municipal de Educação Ambiental e, assim, vamos buscar soluções e medidas preventivas para os problemas apontados pelos moradores”, informou o secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Vinícius Azevedo.Os moradores de Barra Mansa podem responder o questionário até o dia 17 de outubro, por meio do link https://forms.gle/DtXzRwxhL9vhNxeP9