Gerenciamento EletrÎnico de Documentos (GED) foi implantado pelo governo municipal há cinco meses - Felipe Vieira/CCS PMBM

Publicado 28/09/2022 16:46

Barra Mansa - O programa de Gerenciamento Eletrônico de Documentos (GED), implantado pelo governo municipal de Barra Mansa há quase cinco meses, vem estreitando cada vez mais a relação com os munícipes. Para atendê-los ainda melhor, a Secretaria Municipal de Finanças está solicitando que os cidadãos atualizem seus dados cadastrais na prefeitura. Apesar de não haver data limite para isso acontecer, o quanto antes for feito, mais irá contribuir com a organização dos processos internos, garantindo acesso a diversos serviços.

“Além de facilitar a relação entre os setores da prefeitura, com o cadastro atualizado no sistema da administração municipal, o cidadão garante o acesso a serviços como: emissão de averbação; emissão de certidões; entrega de CND (Certidão Negativa de Débitos) e extratos; abertura de processos; transferência de titularidade; guias de IPTU, taxas e ISS; e parcelamento de débitos através do Refis (Programa de Recuperação Fiscal)”, pontuou o secretário de Finanças, Leonardo Ramos de Oliveira.

Para atualizar o cadastro, o munícipe pode comparecer ao Centro Administrativo Municipal munido de RG e CPF. A prefeitura fica na Rua Luiz Ponce, n° 263, no Centro. O horário de funcionamento é das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira.