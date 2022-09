CEI Saturnina de Carvalho e Vieira da Silva, no Centro, realizou Primeira Feira de Educação Física, com alunos do Ensino Fundamental - Felipe Vieira/CCS PMBM

Publicado 27/09/2022 20:42

Barra Mansa - A Secretaria Municipal de Educação de Barra Mansa (SME), seguindo a Resolução nº 6 de 08/05/20 do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), que entrou em vigor dia 1°/01/2021, traz novas determinações na alimentação das creches e das escolas de ensino fundamental.

A iniciativa conduz uma alimentação mais saudável nas instituições de ensino para as crianças e os adolescentes, priorizando os alimentos in natura. Com isso, houve a restrição e/ou a proibição de alguns elementos como: açúcar, produtos já adoçados, alimentos ultraprocessados e outros. A conscientização é importantíssima para incentivar a constância e mostrar a necessidade destes hábitos saudáveis também dentro de casa. Por isso, palestras vêm sendo realizadas nas unidades escolares por nutricionistas e estagiários de nutrição do setor de Alimentação Escolar da SME.

Uma das nutricionistas da secretaria, Aline Costa, destacou o papel dos pais, desde a primeira infância, na boa alimentação das crianças e dos adolescentes. “Hoje em dia, muita criança já é diagnosticada com doenças graves muito cedo e isso também pode ser associado ao consumo excessivo de frituras, açúcares e gorduras”, completou.

Aline ressaltou ainda, que os hábitos saudáveis diários são importantes para suprir as necessidades de nutrientes, de vitaminas e de cálcio. “Uma boa nutrição pode proporcionar o correto desenvolvimento da massa óssea e a prevenção de futuros problemas de saúde”, apontou.

As palestras vêm sendo realizadas em toda a rede municipal com o objetivo de conscientizar as crianças e os jovens sobre a importância de uma boa alimentação.

Para agregar a este trabalho de conscientização e de aceitação por parte dos alunos de uma alimentação saudável, o CEI Saturnina de Carvalho e Vieira da Silva, localizado no Centro, realizou na última sexta-feira, dia 23, a Primeira Feira de Educação Física da escola com alunos do 8º e do 9º ano do Ensino Fundamental.

Neste projeto, os estudantes apresentaram trabalhos desenvolvidos por eles sobre a importância da alimentação saudável, eles também associaram as grandes quantidades de açúcares e gorduras nos alimentos mais consumidos por eles, como refrigerantes e doces.

A professora de Educação Física da instituição e idealizadora da feira, Jéssica Ferreira, destacou que as aulas de educação física não são apenas esporte e que a alimentação é fundamental para uma boa qualidade de vida.

“A ideia era fazer eles despertarem para a alimentação que consomem e qual seria a ideal. No início da iniciativa de redução dos açúcares de adição nas preparações servidas nas unidades escolares, nós do CEI tivemos um impacto muito grande na escola, as crianças começaram a sentir muito os intervalos da alimentação e começaram a trazer outras opções de merendas para consumir no colégio”, contou a professora.

O secretário de Educação, Marcus Barros, destacou a importância de hábitos saudáveis para o desenvolvimento dos estudantes. “A Secretaria de Educação se esforça cada dia para conter assuntos com a importância necessária, o trabalho feito por cada profissional é fundamental para atingirmos a expectativa de trabalho desejada”.