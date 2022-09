Pistola de airsoft estava sem a ponta vermelha ou laranja que é obrigatória, para identificar artefatos do tipo - Divulgação/PMERJ

Publicado 26/09/2022 16:24

Barra Mansa - Policiais militares do 28o Batalhão da PM encaminharam um homem de 35 anos para a 90a Delegacia de Polícia (Barra Mansa) na manhã deste domingo (25), após ele ser flagrado na sala de espera da Santa Casa de Barra Mansa com um simulacro de arma de fogo. Após receberem uma denúncia de que havia um homem armado na sala de espera do hospital, os policiais foram ao local checar e encontraram um homem com as características descritas.

Na abordagem, os policiais militares revistaram o suspeito encontraram o artefato na cintura dele. A pistola de ar comprimido (airsoft) estava sem a ponta plástica vermelha ou laranja que é obrigatória e identifica os artefatos do tipo.

O homem disse aos policiais que era o dono do objeto - teria até a nota fiscal, que não estava em poder dele no momento - e que estava portando p simulacro de pistola porque estaria sendo ameaçado e a usaria para sua segurança.

Os policiais conduziram o homem para a 90a DP, onde após um levantamento da ficha policial do indivíduo, foi verificado que ele já havia sido indiciado por furto qualificado em estabelecimento policial, e que já havia sido preso. A arma foi apreendida e o homem liberado após mais averiguações.