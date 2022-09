Droga guardada em casa na Santa Clara seria distribuída no próprio bairro - Divulgação/PMERJ

Publicado 26/09/2022 15:24

Barra Mansa - Policiais militares do 28o Batalhão da PM prenderam um homem de 26 anos por suspeita de tráfico de drogas, após apreenderem na casa dele 480 pinos de cocaína. O flagrante foi no bairro Santa Clara, em Barra Mansa, na manhã deste domingo (25). De acordo com as informações dos policiais no boletim de ocorrência, eles receberam uma denúncia da P2 (serviço reservado da PM) de que em uma casa na Rua Olívia Francisca Bruno, um homem estaria guardando uma carga de drogas para ser distribuída no bairro.

Chegando ao local, os PMs encontraram o suspeito e o pai dele, que seria o proprietário da residência.

Os policiais militares informaram o teor da denúncia, e o suspeito confessou que guardava as drogas em casa, indicando o local onde o material estava. O pai do rapaz permitiu a entrada dos policiais na casa e todo o material foi recolhido. A droga apreendida e os dois homens foram levados para a 90a Delegacia de Polícia, onde o pai do suspeito foi ouvido como testemunha e liberado, enquanto o rapaz ficou preso, indiciado por tráfico de drogas.