Publicado 26/09/2022 15:04

Barra Mansa - Policiais militares do 28o Batalhão da PM registraram na manhã desta segunda (26) um crime de invasão e furto a prédio público, em um posto de saúde da prefeitura, no bairro São Vicente, em Barra Mansa.

De acordo com as informações registradas pelos PMs, eles foram chamados ao local para verificar a denúncia de um arrombamento no posto de saúde do bairro. Uma funcionária do posto relatou aos policiais que foram consumidos alimentos guardados no local e uma cartela de remédios foi danificada. Os invasores ainda desligaram os disjuntores de energia elétrica, o que desligou as geladeiras que guardam as vacinas destinadas à população. Com isso, todo o estoque dos imunizantes foi perdido. O crime foi registrado na 90a Delegacia de Polícia (Barra Mansa)