Finais das categorias sub-11, sub-13 e sub-15 envolveram 12 equipes, de seis escolas municipaisPaulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 25/09/2022 20:18

Barra Mansa - A prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Educação, em parceria com a Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer, realizou neste sábado (24), as finais do futsal masculino, nas categorias sub-11, sub-13 e sub-15 dos Jogos Estudantis. A atividade aconteceu na quadra do Colégio Municipal Vereador Paulo Basílio, no bairro Vila Nova, e contou com a participação de 12 equipes, de seis escolas municipais.

A primeira categoria a entrar em quadra foi a sub-11, com atletas de 10 e 11 anos, que teve como campeão o Colégio Municipal Washington Luiz, seguido pelo Colégio Municipal Vereador Paulo Basílio e o Colégio Municipal Padre Anchieta, segundo e terceiro lugar, respectivamente. Logo em seguida aconteceram as disputas na categoria sub-13, que também teve o Colégio Municipal Washington Luiz no lugar mais alto do pódio, os atletas do Colégio Municipal Padre Anchieta na segunda posição e o Colégio Municipal Prefeito Marcello Dable na terceira. Quem fechou o sábado de disputas foi a categoria sub-15, que teve o Colégio Municipal Padre Anchieta, o colégio anfitrião como vice-campeão e o Colégio Municipal Dr. Elvino Alves Ferreira em terceiro lugar.

Diferentemente de outras edições, os Jogos Estudantis 2022 acontecem aos finais de semana e, segundo a articuladora de Educação Física da Secretaria de Educação, Mariana Ribeiro, o objetivo é evitar que os estudantes percam aulas. “Os jogos estudantis fazem parte da história do município. Em outras edições as atividades aconteciam durante as aulas. Com a pandemia tivemos prejuízos na aprendizagem, tanto que foi cogitada a possibilidade de não realizarmos os jogos, mas acabamos optando por realizar as competições aos finais de semana. Dessa forma os atletas/estudantes não perdem os conteúdos, que era a nossa preocupação principal”, declarou Mariana.

Ainda segundo a articuladora, os jogos vão muito além da competição, despertando sentimentos bons e incentivando a formação de novas amizades. “Nosso intuito é trazer a interação entre as escolas, trabalhando principalmente neles a disciplina e o respeito. Sabemos que há rixas entre escolas e até mesmo bairros, mas através do esporte estamos quebrando essas barreiras. Eu sou professora de um dos colégios, onde os alunos têm problemas com os alunos de outra instituição, que tem como professora uma amiga minha. Nós vamos juntas aos jogos e, com isso, eles acabam se aproximando e até torcendo um pelo outro. Mais um exemplo de que o esporte aproxima podemos ver na arquibancada, onde os atletas são a torcida e uma escola torce pela outra”, pontuou.

Mariana contou ainda que a premiação vai acontecer ao final dos jogos, em um evento que vai reunir todos os vencedores. “As competições seguem até dezembro, após a Copa do Mundo. Até lá teremos ainda jogos de Handebol, Basquete 3x3, Corrida de Rua e vôlei, ainda com datas a serem definidas. Assim que tivermos todos os campeões faremos uma grande festa para a entrega dos prêmios”, finalizou.