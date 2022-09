Publicado 24/09/2022 14:51 | Atualizado 24/09/2022 14:53

Barra Mansa - Policiais militares do 28o Batalhão da PM foram acionados na noite desta sexta-feira (23) para verificar uma denúncia de briga familiar em uma casa na Rua Um, na Vila Brígida, em Barra Mansa. Chegando ao local, segundo o relato dos policiais no registro da ocorrência, a mãe de um homem de 24 anos contou que o filho chegou em casa muito alterado - supostamente sob o efeito de álcool e drogas - e passou a agredir ela e o próprio pai, de 42 anos.

A guarnição encaminhou o suspeito e o pai à 90a Delegacia de Polícia, para registro da ocorrência. A mãe não quis prestar queixa contra o filho. Apesar de bastante alterado, segundo os policiais, o homem não resistiu à prisão. O pai foi encaminhado para exame de corpo de delito, e após constatadas as lesões por agressão, o rapaz de 24 anos ficou preso.