Publicado 24/09/2022 13:18 | Atualizado 24/09/2022 13:25

Barra Mansa - Dois irmãos - de 30 e 31 anos - sofreram uma tentativa de homicídio na madrugada deste sábado (24), em Barra Mansa. De acordo com o registro dos policiais militares que atenderam a ocorrência, eles foram acionados pelo 28o Batalhão da PM, por volta de 4h15 da madrugada, para verificar uma possível tentativa de homicídio, com vítimas de disparo de arma de fogo, que foram procurar atendimento na Santa Casa de Barra Mansa.

Chegando na unidade hospitalar, os policiais verificaram que o rapaz de 21 anos havia sido baleado na mão, braço e costas. O irmão mais novo estava com ferimentos no rosto, próximo ao olho esquerdo, após se envolver em uma briga com os agressores.

Após a alta hospitalar do homem de 20 anos, os policiais militares o encaminharam até a 90a Delegacia de Polícia, onde foi feito o registro da ocorrência.