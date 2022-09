Além da pistola, foram apreendidas 45 munições, coldre e carregador - Divulgação/PMERJ

Além da pistola, foram apreendidas 45 munições, coldre e carregadorDivulgação/PMERJ

Publicado 26/09/2022 16:00

Barra Mansa - Policiais militares do 28o Batalhão da PM apreenderam uma pistola 9 mm, na tarde deste sábado (24), no bairro Vila Maria, em Barra Mansa. Segundo informaram os PMs no registro da ocorrência, eles estavam no bairro verificando uma denúncia de tráfico de drogas e homens armados junto à linha férrea que corta a localidade, quando ouviram disparos vindos de uma chácara, na Rua Treze de Maio.

Os policiais se aproximaram do local, quando avistaram dois homens, que foram revistados. Com um deles, de 19 anos, os agentes encontraram três munições 9mm intactas e três cápsulas de munição do mesmo calibre, já deflagradas. Ele afirmou aos policiais que as munições intactas tinham sido dadas a ele pelo proprietário da chácara, e as deflagradas foram disparadas de pistola por ele e o dono do local.

Na sequência, os policiais chegaram ao portão da chácara, que estava aberto, e o proprietário veio na direção deles, com a arma no coldre, pendurada na cintura. O homem de 34 anos se apresentou como atirador esportivo (CAC) e afirmou que era o autor dos disparos. No local os policiais apreenderam uma pistola Taurus calibre 9mm, 45 munições 9mm intactas, cinco munições 9mm intactas, um coldre de couro e um carregador.

O proprietário da chácara e todo o material apreendido foram encaminhados para a 90a Delegacia de Polícia (Barra Mansa), onde o homem foi autuado no artigo 15 da Lei 10.826/03 - disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela. Os outros dois homens foram ouvidos e liberados.