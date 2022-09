Suspeito tentou fugir, entrando em uma casa vizinha, que estava com o portão aberto - Divulgação/PMERJ

Publicado 27/09/2022 20:19

Barra Mansa - Policiais militares do 28o Batalhão da PM prenderam em flagrante por tráfico um rapaz de 18 anos, nesta terça (27), no bairro São Francisco, em Barra Mansa. De acordo com o registro policial, a guarnição foi verificar uma denúncia de tráfico de drogas, repassada pela P2 (Serviço Reservado da Polícia Militar), e quando estavam patrulhando o local indicado, na Rua José Coutinho de Carvalho, avistaram o suspeito. O rapaz tentou fugir, e acabou entrando em uma casa vizinha, que estava com o portão aberto.

Ao perseguir o elemento, os PMs encontraram um pino - com pó um branco, supostamente cocaína - e pediram permissão a um morador para entrar na casa. No quintal, após uma revista os policiais encontraram outro pino que seria de cocaína, e localizaram o suspeito em uma casa ao lado.

Os agentes mandaram o suspeito parar, e o rapaz voltou para o quintal, onde foi abordado e confessou aos policiais estar praticando ato ilícito (tráfico de drogas). Ele mostrou aos policiais onde estava o resto da droga que estava vendendo - seis pinos, totalizando 15 gramas - e entregou o dinheiro que arrecadou com a venda das drogas - R$ 40. Um celular também foi apreendido pelos policiais. O rapaz foi encaminhado para a 93a Delegacia de Polícia, onde permaneceu preso em flagrante, por tráfico de drogas.