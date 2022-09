Publicado 26/09/2022 19:24

Barra Mansa - Policiais militares do 28o Batalhão da PM recuperaram uma motoneta Honda Biz que havia sido roubada em Barra Mansa. Os policiais receberam uma denúncia de que uma motocicleta sem placas, e que seria produto de roubo, estava estacionada em frente a um bar na Rua Nápole, no bairro Goiabal.

Chegando ao local, os PMs perguntaram ao dono do bar quem seria o dono da moto, e este respondeu que era o sobrinho dele, de 17 anos. O rapaz foi chamado e informou os policiais que havia comprado o veículo de um amigo, conhecido pelo apelido de Biscoito, e que teria as chaves e documentos, mas não sabia dizer qual era a procedência da moto.

Após uma consulta ao banco de dados da polícia, os agentes verificaram que a moto era roubada. O jovem foi encaminhado para a 90a Delegacia de Polícia - antes foi levado à Santa Casa, pois havia se ferido em uma queda de moto - junto com o veículo apreendido. O rapaz foi autuado por fato análogo à receptação e ficou aguardando a chegada do responsável para ser liberado. A motocicleta ficou retida na delegacia.