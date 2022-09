509 famílias de Barra Mansa realizaram o pré-cadastro, mas não o finalizaram - Paulo Dimas/Arquivo CCS PMBM

Publicado 26/09/2022 19:36

Barra Mansa - A prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos de Humanos (SMASDH), informou que as famílias que estão realizando o pré-cadastro pelo aplicativo Cadastro Único devem comparecer a uma unidade do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) para complementar os dados. A ação é necessária para que o cadastro seja concluído e o cidadão possa ter direito a participar dos programas sociais do Governo Federal.

“No município, 509 famílias realizaram o pré-cadastro e não finalizaram. Os dados ficarão na base por 240 dias. Caso o cidadão não compareça ao Cras para finalizá-lo, o mesmo será excluído da base”, informou o secretário da pasta, J. Chagas.

Para atualizar as informações do CadÚnico é necessário apresentar os seguintes documentos de todos os moradores da casa: RG, CPF, Título de Eleitor, Certidão de Nascimento ou Casamento, comprovante de residência, comprovante de renda, declaração escolar (até 17 anos de idade) e cartão de vacina (até 7 anos).

Auxílio Brasil

A Secretaria de Assistência Social e Direitos de Humanos de Barra Mansa destacou também que as famílias que são beneficiárias do Auxílio Brasil precisam procurar a unidade de saúde mais próxima para realizar acompanhamento. A medida é um dos requisitos para a continuidade do recebimento do benefício.

As unidades do Cras em Barra Mansa são:

- ANO BOM – Av. Presidente Kennedy, n° 3399 – Bairro Ano Bom - Tel.: (24) 3322-0178

Área de Abrangência: Ano Bom, Barbará, Cristo Redentor, Estamparia, Getúlio Vargas, Santa Rosa, São Francisco, Vale do Paraíba, Vila Orlandélia, Vila Delgado.

- MORADA VERDE – Rua A, n° 78 e 98 –- Bairro Morada Verde – Tel.: (24) 3326-9438

Área de Abrangência: Bocaininha, Cantagalo, Colônia Santo Antônio, Cotiara, Esperança, Jardim Boa Vista, KM 4, Macuco, Santa Maria II, Morada Verde, São Domingos, São Genaro, São Silvestre, São Vicente, Saudade, Siderlândia, Vila Maria, Vila Ursulino e Rialto.

- PARAÍSO DE CIMA – Rua Izalino Gomes da Silva, s/nº (anexo ao CIEP Ada Bogato) – Tel.: (24) 3350-7153

Área de Abrangência: Boa Vista I, Boa Vista II, Jardim Alice, Jardim Guanabara, Jardim Redentor, Malvinas, Nove de Abril, Paraíso de Cima, Santa Rita da Dutra, São Judas Tadeu, São Sebastião, São Carlos e Santa Rita de Cássia.

- SÃO PEDRO – Rua Rodolpho Marques, nº 356 – Bairro São Pedro - Tel.: 3322-6522

Área de Abrangência: Abelhas, Apóstolo Paulo, Bela Vista, Boa Sorte, Goiabal, Jardim América, Jardim Marilu, Jardim Primavera, Monte Cristo, Nova Esperança, Piteiras, Presidente Dutra, Roselândia, Santa Clara, Santa Lúcia, São Pedro, São Luiz, Vila Independência, Intanha, Jardim Marajoara e Antônio Rocha.

- VILA CORINGA – Rua Geralda Maria Jesus, n° 07 – Bairro: Vila Coringa - Tel.: (24) 3323-0436

Área de Abrangência: Centro, Jardim Central, Jardim Vista Alegre Loteamento Airuoca, Loteamento Belo Horizonte, Roberto Silveira, Santa Isabel, Verbo Divino, Vila Brígida, Vila Coringa, Vila Nova, Vista Alegre, Ari Parreiras e Floriano.

- VILA NATAL – Rua Manoel Anísio Rodrigues, nº 04 – Bairro: Vila Natal - Tel.: (24) 3349-0534

Área de Abrangência: Assunção, Cajueiro, Mangueira, Metalúrgico, Minerlândia, Moinho de Vento, Morada da Granja I, Morada da Granja II, Ponte Alta, Residencial Ponte Alta, Santa Inês, Vila Elmira, Paraíso de Baixo, Vila Natal e Amparo.