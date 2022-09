Secretaria de Meio Ambiente e Defesa Civil detectaram risco de deslizamento em obra irregular - Divulgação/CCS PMBM

Publicado 28/09/2022 14:59

Barra Mansa - A Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC) de Barra Mansa realizaram na manhã desta quarta-feira (28), a vistoria de um terreno que apresenta risco de deslizamento. A área está localizada na Rua Ipanema, no bairro Vista Alegre.

De acordo com o gerente de Fiscalização Ambiental, Felipe Rodrigues, a Guarda Ambiental recebeu a denúncia de movimentação irregular de solo.

“Assim que fomos informados do corte do talude, encaminhamos uma equipe para o local, mas não encontramos o responsável pela obra. De imediato solicitamos uma avaliação da Defesa Civil para dar um diagnóstico mais preciso da situação”, disse.

Segundo o coordenador da Defesa Civil, João Vitor da Silva Ramos, foram identificadas duas situações no local. “Há dois riscos: primeiro para as casas que estão na parte de cima da área e, segundo, do material deslizar e obstruir a via. A orientação é que o proprietário pare imediatamente de movimentar o solo e que procure a prefeitura para fazer a contenção correta”, esclareceu João Vitor. Em caso de flagrantes de situações semelhantes, a prefeitura orienta a população a acionar a Guarda Ambiental e a Defesa Civil pelos telefones (24) 2106-3408 e 199.