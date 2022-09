Projeto CorreRIA é realizado no Parque Natural Municipal Centenário (Jardim das Preguiças) - Divulgação/CCS PMBM

Projeto CorreRIA é realizado no Parque Natural Municipal Centenário (Jardim das Preguiças)Divulgação/CCS PMBM

Publicado 27/09/2022 20:49

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Educação, iniciou na noite desta segunda-feira (26), as aulas do Projeto CorreRIA. O objetivo da atividade, realizada no Parque Natural Municipal Centenário (Jardim das Preguiças), é promover a formação esportiva de alunos da Rede Municipal de Ensino. A ação acontece em parceria com a Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer (SMJEL).

Os treinamentos são conduzidos pelo professor de Educação Física Eduardo Gomes, visando o alto rendimento das crianças a partir de 12 anos de idade, com foco no aperfeiçoamento progressivo de capacidades físicas específicas requisitadas na corrida.

O coordenador da SMJEL, Elias Romeiro, falou sobre como o projeto foi desenvolvido. “Este era um sonho antigo meu; do secretário de Educação, Marcus Barros; e do prefeito Rodrigo Drable. Inicialmente o projeto atenderá alunos que mostraram habilidades para a modalidade durante o XX Campeonato de Atletismo, realizado em maio deste ano", explicou Elias.

A articuladora de Educação Física, Mariana Ribeiro, afirmou que os treinamentos serão oferecidos gratuitamente, inicialmente aos alunos convidados, e posteriormente serão estendidos a adolescentes dentro da faixa etária e que demonstrarem interesse, comprometimento e habilidade para a corrida. "Nesta segunda-feira, iniciamos as fases de treinamento e formação de equipe de rendimento para participação de competições oficiais, inclusive representando o município em eventos futuros”, destacou.

"A prefeitura está fazendo este projeto sustentável para colher frutos e também pensando no presente e oferecendo novas oportunidades às crianças”, afirmou o secretário de Educação.