Obra estimada em R$ 20 milhões já foi acordada com Governo do Estado e deve resolver problema de enchentesDivulgação/CCS PMBM

Publicado 28/09/2022 16:36

Barra Mansa - A prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, está realizando no decorrer desta semana, a sondagem técnica das margens do Rio Barra Mansa. O serviço, executado por uma empresa terceirizada contratada pelo Poder Público, tem a finalidade de coletar informações para a elaboração do projeto de construção de um reservatório de amortecimento de cheias.

A obra está estimada em R$ 20 milhões e sua realização já foi acordada com o Governo do Estado. Conforme explicou o secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Vinícius Azevedo, a barreira de retenção permitirá o livre escoamento das águas no período de estiagem. “Porém, durante um evento extremo, como uma chuva intensa e catastrófica, as águas serão armazenadas no reservatório evitando assim o transbordo do rio e as inundações das casas e ruas”, detalhou.

A maior parte da bacia do Rio Barra Mansa tem características rurais. Porém, o curso inferior das águas atravessa áreas densamente ocupadas da região urbana, localizadas nos bairros São Luiz, Roselândia, Santa Clara e Boa Sorte.

No verão, há muitas décadas, Barra Mansa tem registrado problemas ocasionados pelo transbordamento do rio. São casas e ruas alagadas e cidadãos que têm seus pertences carregados pela força d’água, como móveis, eletrodomésticos, alimentos, roupas e medicação. A prefeitura espera realizar as obras de construção do reservatório de amortecimento de cheias o mais breve possível para resolver definitivamente a situação.