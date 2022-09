Cadastro também pode ser feito através do canal https://rjpet.com.br/entrar - Felipe Vieira/CCS PMBM

Publicado 29/09/2022 22:26

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, realizou nesta quinta-feira (29), na Vila Ursulino, o mutirão de cadastramento para a castração de cães e gatos. A ação também acontecerá no mesmo bairro nesta sexta-feira (30), das 09h às 16h, na praça em frente à quadra poliesportiva.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Rural, Carlos Roberto de Carvalho, o Beleza, o programa faz parte do RJPET, da Secretaria Estadual de Agricultura, Pesca e Abastecimento, e esta é a segunda etapa em Barra Mansa. “No primeiro momento, quando iniciamos o trabalho entre o fim de 2021 e o início deste ano, nós realizamos o cadastramento e a castração de cerca de mil animais, entre cães e gatos. Nesta segunda fase nós já temos mais 300 cadastros”, destacou Beleza.

Neste primeiro dia de mutirão no bairro Vila Ursulino, Álvaro Natividade procurou atendimento para se informar e falou da importância do serviço. “Lá em casa nós temos dois cachorros, um macho e uma fêmea. A castração é muito importante para a saúde deles”, disse o morador.

Além dos mutirões, os interessados também podem fazer o cadastro através do canal disponibilizado pelo Estado: https://rjpet.com.br/entrar. Já os protetores de animais que não tiverem o comprovante do trabalho devem comparecer à sede da Secretaria de Desenvolvimento Rural, na Rua 17, bairro São Luiz, para emissão do documento. O local funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.