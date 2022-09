Marcelo Cabeleireiro (DC) - Divulgação

Publicado 29/09/2022 20:13

Barra Mansa - Marcelo Borges da Silva, conhecido como Marcelo Cabeleireiro, nasceu e cresceu em Barra Mansa. É advogado, pós-graduado em Direito Público e Tributário, empresário e exerceu a profissão de cabeleireiro por 32 anos. Casado, pai de dois filhos, tem 57 anos de idade. Foi vereador de Barra Mansa por quatro mandatos, sendo o primeiro deles no ano de 2000.

Em 2018, disputou pela primeira vez a eleição para deputado estadual pelo Partido Democracia Cristã, mesmo partido pelo qual busca a reeleição. Na Alerj, é presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência e da Comissão de Redação. Como propostas para um eventual segundo mandato, Marcelo pretende continuar construindo uma relação de diálogo próxima entre os prefeitos da região do Médio Paraíba e o governo do estado, assegurando a realização de obras, projetos e ações de fomento ao desenvolvimento econômico. O candidato pretende ainda, caso seja eleito, dar continuidade às ações de fomento ao desenvolvimento econômico, com foco nos regimes de tributação.