Guto Nader (União Brasil)Divulgação

Publicado 29/09/2022 20:18

Barra Mansa - Empresário e vereador de Barra Mansa por dois mandatos, Guto Nader, de 55 anos, tenta nessas eleições uma vaga na Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro), concorrendo pelo União Brasil. Vindo de uma família tradicional da política, Nader é fundador da ONG Semente do Amanhã, e foi o primeiro vereador na história da cidade a abrir mão do próprio salário, fato registrado em cartório, em prol de obras sociais.

Como propostas para o legislativo estadual, o candidato pretende ampliar para todo o estado projetos sociais e esportivos já realizados por ele - que atendem 3 mil crianças crianças e adolescentes, segundo Nader - além de proporcionar capacitação para os jovens. Na saúde, o candidato pretende buscar recursos para as necessidades básicas da saúde pública dos municípios, além de criar propostas para a instalação de Centros de Referências ao Paciente Renal Crônico, autistas e outras síndromes menos assistidas.

Nader também pretende atuar na geração de empregos, com foco no desenvolvimento do interior do estado.