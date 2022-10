Projeto melhora a estrutura para professores e alunos, com lousa digital e área destinada à produção audiovisual - Chico de Assis/CCS PMBM

Publicado 30/09/2022 19:32

Barra Mansa - A vice-prefeita de Barra Mansa, professora Fátima Lima, e o secretário Municipal de Educação, Marcus Barros, prestigiaram na tarde desta quinta-feira (29) a reinauguração das novas instalações do Ciep 486 (Centro Integrado de Educação Pública) Professor Luiz Vallejo, no bairro Bocaininha. A solenidade contou com a presença do secretário de Estado de Educação, Alexandre Valle, da subsecretária de Gestão de Ensino, Ana Valéria, do diretor geral da escola, Everton Oliveira Jardim, da diretora adjunta Fernanda Senna, além de professores, estudantes e integrantes da comunidade escolar. Alunos da Escola Vocacionada à Música do município, que funciona no Ciep 485 – Professor João Batista de Barros, no bairro Bom Pastor, abrilhantaram o evento.

O Ciep da Bocaininha é uma das 50 unidades contempladas em todo o Estado do Rio com o projeto E-Tec - Escolas de Novas Tecnologias e Oportunidades. As novas estruturas físicas e pedagógicas beneficiarão, inicialmente, 250 alunos do 1º, 2º e 3º anos do Ensino Médio, do EJA (Educação de Jovens e Adultos) e do Ensino Integral. A perspectiva é de que a partir de 2023, a demanda atendida seja de pelo menos 500 alunos.

Segundo Alexandre Valle, o Estado está remodelando os Cieps com a finalidade de reforçar o papel fundamental da educação na reconstrução dos 92 municípios fluminenses.

“As escolas estão estruturadas sobre a perspectiva do século XIX, com professores do século XX e alunos que vivem o século XXI. Por isso, esta mudança é fundamental para criar o sentimento de pertencimento do aluno à escola, evitar a evasão escolar e preparar os nossos jovens para a vida e o mercado de trabalho. Estamos incentivando nossos alunos a buscar carreiras inovadoras, com novos instrumentos à disposição deles, e professores com nova visão de mundo, fazendo a diferença na formação da futura geração fluminense”, destacou.

O projeto melhora a estrutura das salas de aula também para os professores, que passam a contar com recursos com a lousa digital e área destinada às atividades de produção audiovisual.

Entre os recursos tecnológicos empregados no projeto estão a distribuição de mais de 24 mil chromebooks, sistemas de monitoramento por câmera, conexão à internet de alta qualidade, robótica e salas makers.Todas as unidades E-Tecs são sustentáveis e recebem painéis solares e lâmpadas de LED, além de reuso de água, coleta seletiva de lixo e horta comunitária. Outra novidade são os aparelhos de identificação facial. Além de aumentarem a segurança, eles servem para a contenção de despesas, como, por exemplo, o cálculo correto de merenda a ser preparada com base no controle de frequência identificado.

A vice-prefeita Fátima Lima agradeceu ao governador Cláudio Castro pelos investimentos na área da Educação. “As melhorias estão acontecendo e todos podem ver, graças à parceria entre o Estado e o município”.

Para o diretor geral da escola, Everton Oliveira, as novas estruturas serão um estímulo à permanência dos alunos na escola. "Eles terão contato com tudo que há de melhor e mais avançado em inovação tecnológica, o que representa um grande salto de qualidade aos serviços educacionais ofertados". Após o descerramento da placa inaugural, houve visitação às salas de aula e apresentação das novas ferramentas tecnológicas ofertadas pela E-Tec.