Objetivo é evitar a proliferação de doenças, preservar o meio ambiente e propiciar qualidade de vida para os munícipes - Chico de Assis/CCS PMBM

Objetivo é evitar a proliferação de doenças, preservar o meio ambiente e propiciar qualidade de vida para os munícipesChico de Assis/CCS PMBM

Publicado 01/10/2022 12:55

Barra Mansa - A prefeitura de Barra Mansa, através do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa (Saae-BM), intensifica os serviços de limpeza da cidade neste fim de semana. Os trabalhos acontecem diariamente, mas a autarquia irá aproveitar o feriado do aniversário de 190 anos da cidade, celebrado na segunda-feira, 3 de outubro, para reforçar as ações em mais de dez bairros. O objetivo é evitar a proliferação de doenças, preservar o meio ambiente e propiciar qualidade de vida para os munícipes.

A Coordenadoria de Resíduos Sólidos (CRS) destacou a importância dos serviços realizados pela equipe e da participação da população no trabalho. “Essa limpeza constante contribui para evitar possíveis entupimentos do sistema de drenagem, evitando assim os alagamentos e enchentes. Além da preservação da saúde pública, que ajuda a evitar a proliferação de vetores, como ratos, baratas e moscas. Outro ponto que é que precisamos contar com a colaboração dos moradores, para não jogar lixo pelas ruas e calçadas, mas sim descartá-los devidamente ensacados nos dias e horários de coleta, mantendo as calçadas limpas”, pontuou o coordenador da CRS, Jackson Rabelo.

Neste sábado, dia 1º de outubro, serão realizados trabalhos de capina, roçada, raspagem e pintura de meios fios no bairro Ano Bom, nas ruas da Imprensa, Adolpho Klotz, Margarida Thompson e João Valiante. Acontecerá também a coleta de volumosos no Parque da Cidade e Região Central. Durante a madrugada as praças Rio Branco, da Matriz, Liberdade, Duque de Caxias, a Alameda Glaziou e o Corredor Cultural receberão o serviço de lavagem.

O Centro, Ano Bom e Vila Nova vão receber neste sábado, domingo e segunda-feira, dias 1º, 02 e 03, varrição e coleta de lixo especial”, acrescentou Rabelo.

Na terça-feira, dia 04, as equipes voltam a realizar os trabalhos de capina, roçada, raspagem e pintura de meios fios, atendendo os bairros Boa Vista II e III; Nove de Abril; São Carlos; Vila Coringa, nas Rua São Joaquim, São Jorge, Pedreira e outras; Santa Lúcia, nas ruas Antônio Moraes, Oito e outras; Barbará, com serviços a Fazenda da Posse e em seu acesso; Ano Bom, na Praça Tio Chico e vias próximas; Vista Bela, nas ruas Agenor José dos Santos, Nestor de Carvalho e outras; no São Domingos, nas ruas Antônio Duque de Paiva, Seis , Nove, Dois e outras; e o Parque da Cidade.

“Ainda na terça-feira teremos a coleta de volumosos no Parque Centenário, conhecido como Jardim das Preguiças; na região central; e nos bairros Vista Bela, Vila Natal e Ano Bom. Assim como a retirada de entulho, lama e terra nos bairros Siderlândia e São Domingos”, concluiu Rabelo.