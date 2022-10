Programação vai das 8h às 18h, no Corredor Cultural, no Centro da cidade - Paulo Dimas/CCS PMBM

Publicado 11/10/2022 15:06

Barra Mansa - Nesta quarta-feira (12), será comemorado em todo o Brasil mais um Dia das Crianças. Para marcar esse dia tão especial para a garotada, a Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Fundação Cultura, vai oferecer um dia de atrações especiais.

Entre 8h e 18h, o Corredor Cultural vai contar com diversos brinquedos para criançada e food trucks com diversas opções de alimentação. Já às 14h, haverá o ‘Bailinho Kids’, com apresentação da cantora barra-mansense Cecília Reis.

O Corredor Cultural fica em frente ao Palácio Barão de Guapy, na Rua Custódio Ferreira Leite, no Centro.

Semana das Crianças

Também para marcar as comemorações de 12 de outubro, a Rede Municipal de Ensino de Barra Mansa está realizando a Semana da Criança, com o objetivo de parabenizar os alunos. A programação desenvolvida pelos profissionais da Educação traz diversas atividades nas escolas, como piqueniques, caça ao tesouro e sessões de cinema.