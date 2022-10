DNIT é responsável por todas intervenções numa extensão de 4,8 quilômetros do corredor ferroviário urbano no município - Chico de Assis/CCS PMBM

Publicado 10/10/2022 19:02

Barra Mansa - O prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, recebeu nesta segunda-feira (10), a visita de uma comitiva do DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes). Durante o encontro, que foi realizado na sede da prefeitura de Barra Mansa, foram tratados diversos assuntos, entre eles as obras de readequação ferroviária que vêm sendo realizadas no município.

Participaram da reunião o secretário municipal de Planejamento Urbano de Barra Mansa, Eros dos Santos; a gerente de Captação de Recursos e Acompanhamento de Projetos da pasta, Marcelândia Silva; o coordenador geral de Obras Ferroviárias da Diretoria de Infraestrutura Ferroviária (DIF/DNIT), Jean Carlo Trevizolo, e os diretores do departamento, Eloi Angelo, Henaldo Lucien e Vanessa Rocha. Após o encontro, eles fizeram uma visita técnica às obras.

“O encontro foi importante para ajustar a execução dos trabalhos, solicitar algumas alterações, além de novas intervenções”, afirmou o prefeito Rodrigo Drable.

O secretário Eros dos Santos destacou a colaboração de todos os profissionais do DNIT envolvidos nas obras do Pátio de Manobras. “Eles sempre estiveram muito empenhados, inclusive na fase de negociações das desapropriações feitas para que os trabalhos avançassem. A participação de todos do departamento que estão tocando este projeto, ajudou a viabilizar esta importante obra para Barra Mansa”, ressaltou Eros.

O DNIT é o responsável por todas as intervenções numa extensão de 4,8 quilômetros do corredor ferroviário urbano no município. A prefeitura acompanha e fiscaliza todas as etapas dos trabalhos.