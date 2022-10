Iluminação especial destaca importância do autocuidado na prevenção ao câncer - Felipe Vieira/CCS PMBM

Publicado 10/10/2022 18:45

Barra Mansa - A Ponte Ataulfo Pinto dos Reis, mais conhecida como Ponte dos Arcos, que liga o Centro de Barra Mansa ao bairro Ano Bom, ganhou uma iluminação especial este mês. A ação faz parte da Campanha Outubro Rosa, que tem o objetivo de chamar a atenção sobre a importância da prevenção ao câncer de mama e de colo do útero. De acordo com o secretário de Manutenção Urbana, Cesar Carvalho, a iniciativa da prefeitura de Barra Mansa é manter as luzes cor de rosa durante todo o mês de outubro.

“É importante alertar a população e incentivar a todos que se cuidem e façam seus exames de rotina. A iluminação visa estimular essa conscientização, já que muitas pessoas não se atentam para esse autocuidado”, disse Cesar.

Moradora do bairro Santa Maria II, a designer de unhas Jéssica Aparecida Reis Oliveira elogiou a iniciativa e reforçou a importância da população estar atenta. “O câncer é uma doença silenciosa, por isso é fundamental conhecermos o nosso corpo e estarmos atentos a tudo. Ações como esta, de iluminar a ponte, além de deixar a cidade mais bonita, servem como um lembrete para que nós estejamos em dia com a nossa saúde e para fazer regularmente o autoexame”, disse Jéssica.

Alerta ao público masculino

Apesar de ser mais comum em mulheres, o câncer de mama pode afetar os homens, já que têm glândulas mamárias e hormônios femininos, ainda que em quantidade pequena. “Estive no posto no fim de semana para a atualização do cartão vacinal e lá estava acontecendo uma ação do Outubro Rosa. Enquanto esperava, fui alertado que nós, homens, também podemos ser afetados por esse tipo de câncer. Então é preciso todo mundo estar atento. Descuidar da saúde não é um bom negócio e usar a iluminação da ponte para fazer esse alerta é essencial”, disse o aposentado Ricardo Teixeira.