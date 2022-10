Prefeito Rodrigo Drable destacou a contribuição da capoeira e de Mestre Pretinho para Barra Mansa - Divulgação/CCS PMBM

Publicado 10/10/2022 10:56

Barra Mansa - A cerimônia de encerramento dos Jogos Comunitários de Capoeira do Brasil, realizados pela primeira em Barra Mansa e incluídos na programação das comemorações de 190 anos da cidade, foi realizada na manhã deste domingo (9), no Ilha Clube, no Ano Bom. O prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, acompanhado do secretário de Planejamento Urbano, Eros dos Santos, e do presidente da Fundação Cultura (FCBM), Marcelo Bravo, participou da cerimônia de premiação.

O mestre do grupo Abadá Capoeira, Pretinho, acompanhado pela Orquestra de Berimbaus, apresentou para o prefeito o ‘Toque Barra Mansa’, uma versão do hino da cidade feita em berimbaus, gunga e viola.

O prefeito Rodrigo Drable, que já foi aluno do Mestre Pretinho, agradeceu o que ele tem feito por Barra Mansa através da capoeira, durante esses 25 anos de projeto. “Temos que reconhecer o trabalho maravilhoso realizado pelo mestre Pretinho, que através da capoeira vem ajudando muitos jovens do município. Sou muito orgulhoso de conhecer ele e agradeço por tudo o que ele faz pela nossa cidade”, enfatizou Rodrigo.

O presidente da FCBM, Marcelo Bravo, que acompanhou de perto os jogos, destacou a organização do evento. “Estamos preparados para eventos desse porte. Queremos receber os jogos nacionais e mundiais. Além de atletas, estamos falando de artistas e agentes culturais. Temos cantigas de Capoeira originais rodando pelo mundo e até mesmo um toque de berimbau com o nome da cidade. Esse movimento nos credencia como uma verdadeira referência e o Mestre Pretinho com seu trabalho merece esse reconhecimento”.

Mestre Pretinho agradeceu o apoio de todos os envolvidos. “Eu tenho muito orgulho de dizer que sou de Barra Mansa, e que aqui na minha cidade se valoriza a cultura, a capoeira. Recebemos cerca de 500 capoeiristas de todos os lugares do Brasil para esses quatro dias de celebração. E esperamos que o próximo seja tão bacana como esse foi”, afirmou.