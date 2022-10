Espetáculo integra o programa Diversão em Cena, que tem o compromisso de democratizar o acesso à cultura - Felipe Vieira/CCS PMBM

Publicado 08/10/2022 16:00

Barra Mansa - A Fundação Cultura Barra Mansa (FCBM), em apoio ao programa Diversão em Cena, apresentou nesta sexta-feira (7), às 19 horas, na Fazenda da Posse, no bairro Barbará, o clássico infantil ‘Peter Pan - Pocket Show Ao Vivo’. O espetáculo faz parte de mais uma edição do projeto que traz apresentações teatrais, gratuitas e de classificação livre, em uma atração para toda a família.

O comerciante William Monteiro, morador do bairro Estamparia, levou o filho, David, de 5 anos, para assistir ao espetáculo. “Eu acho bom programações culturais deste nível para as crianças, faz bem tirá-las de muita tecnologia às vezes. O David ama os teatros e fica falando sobre as apresentações a semana toda”, disse. O pequeno David confirmou que adora as peças teatrais, e disse que também quer atuar. “É sempre divertido e eu fico rindo muito. Mas quero um dia subir no palco”.

O presidente da Fundação Cultura, Marcelo Bravo, falou sobre as atrações. “A Fazenda da Posse já é uma atração consolidada na cidade. Estamos melhorando a cada dia, a cada evento um show melhor do que o outro. Sinto orgulho de ver o encanto das crianças junto aos seus familiares, aproveitando com tranquilidade um grande espetáculo de qualidade”, concluiu.

Promovido pela Fundação ArcelorMittal, o espetáculo integra o programa Diversão em Cena, que tem o compromisso de democratizar o acesso à cultura, levando apresentações teatrais gratuitas ou a preços populares a teatros, escolas e praças públicas, em mais de 60 municípios. A iniciativa é viabilizada com o patrocínio da ArcelorMittal, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.