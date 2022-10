Publicado 07/10/2022 19:02

Barra Mansa - O Corredor Cultural de Barra Mansa - ao lado do Palácio Barão de Guapy, no Centro - está com uma extensa e variada programação para este fim de semana. No sábado (8), com o apoio da Fundação Cultura, a prefeitura promove a feira ‘Desapega’ - um brechó ao ar livre - que vai das 9h às 17h. O objetivo é promover os pequenos e médios empreendedores, aproximando a população do comércio local, anunciando itens novos e seminovos.

No domingo (9), é a vez do projeto ‘Amigos do Vinil’, que vai apresentar uma programação - por toda a tarde - com músicas que levam de volta ao tempo, dos anos 70 aos anos 2000. Soul, Funk, Black Music e Charme são alguns dos gêneros musicais que tocarão durante o dia, e também haverá brinquedos para as crianças, exposição de carros antigos e outras atrações. O Corredor Cultural fica em frente ao Palácio Barão de Guapy, na Rua Custódio Ferreira Leite, no Centro de Barra Mansa.



Serviço

Feira de brechó 'Desapega'

Data: 08/10 (Sábado)

Horário: 9h às 17h

Festival Amigos do Vinil

Data: 09/10 (Domingo)

Horário: 12h às 19h

Local: Corredor Cultural, Rua Custódio Ferreira Leite, Centro