Publicado 06/10/2022 17:28

Barra Mansa - Nesta sexta-feira (7), a 12° edição do Programa Diversão em Cena traz uma das histórias mais marcantes da infância de muita gente: “Peter Pan”. A apresentação vai acontecer na Fazenda da Posse, no Barbará, às 19h.

Criado por J. M. Barrie na novela "The Little White Bird” de 1911, Peter Pan é um pequeno rapaz que se recusa a crescer e que passa a vida a ter aventuras mágicas.

Promovido pela Fundação ArcelorMittal, o programa Diversão em Cena tem o compromisso de democratizar o acesso à cultura, levando apresentações teatrais gratuitas ou a preços populares a teatros, escolas e praças públicas, em mais de 60 municípios. A iniciativa é viabilizada com o patrocínio da ArcelorMittal, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Serviço

Diversão em Cena - Peter Pan

Data: 07/10 (sexta-feira)

Horário: 19h

Local: Fazenda da Posse, Barbará

Entrada: Gratuita