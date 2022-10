Prefeitura destaca que população deve ficar atenta ao calendário de imunização contra a Covid-19 - Arquivo/CCS PMBM

Publicado 07/10/2022

Barra Mansa - A prefeitura de Barra Mansa flexibilizou o uso de máscaras em unidades de Saúde do município. Em um comunicado, o governo municipal afirma que a medida se deu por causa do avanço da vacinação contra Covid-19, bem como a ausência de internações de casos confirmados no município. A nova determinação entrou em vigor nesta terça-feira, dia 4 de outubro.

A medida também leva em consideração o artigo 7, da Lei 9.443/21, e a Resolução 2.499/21 da Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, que estabelecem orientações sobre a flexibilização. Desta forma, foi revogado o artigo 3° do Decreto Municipal 10.693, de 10 de março de 2022. O poder público ressaltou ainda que a decisão “só foi possível graças à vacinação”, e que a população deve ficar atenta ao calendário de imunização contra a doença.

Confira como está a programação nesta semana:

- 1ª Dose: em pessoas a partir 12 anos;

- 2ª Dose: agendada (CoronaVac, AstraZeneca e Pfizer); Janssen para pessoas acima de 18 anos que tomaram a 1ª dose há dois meses;

- 3ª Dose: para maiores de 12 anos que tomaram a segunda dose até quatro meses antes; segundo reforço da Janssen para pessoas acima de 18 anos que tomaram a dose anterior há quatro meses;

- 4ª Dose: para pessoas a partir de 18 anos, obedecendo ao intervalo de quatro meses entre a terceira e quarta doses;

-5ª Dose: para pessoas imunocomprometidas a partir de 18 anos, obedecendo o intervalo de quatro meses entre a quarta e quinta doses.