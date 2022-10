Evento faz parte da comemoração dos 190 anos do município e reúne comunidades de todo o país - Chico de Assis/CCS PMBM

Evento faz parte da comemoração dos 190 anos do município e reúne comunidades de todo o paísChico de Assis/CCS PMBM

Publicado 07/10/2022 18:24

Barra Mansa - A noite desta quinta-feira (6), marcou o início dos Jogos Comunitários de Capoeira do Brasil, sediados pela primeira vez em Barra Mansa. O evento é mais uma comemoração dos 190 anos do município e comunidades de todo o país marcam presença no torneio de artes marciais.

Organizador do evento e capoeirista, Pretinho ressaltou que as atividades começaram com um número expressivo de capoeiristas no Ilha Clube, no Ano Bom. Ele ainda destacou a vinda das comunidades de todo o país.

“Foi muito legal ver o pessoal chegando. Já estão aqui as comunidades do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, de Angra dos Reis e de São Paulo. E estão vindo outras”, destacou Pretinho.

A cidade se transformou em um grande palco da cultura popular e há a estimativa de que 500 capoeiristas participem dos jogos. A principal atividade será no sábado, no período da tarde, com aula do Mestre Cobra, aberta para todos na Ponte Ataulfo Pinto dos Reis (Ponte dos Arcos), entre o centro e o Ano Bom, a estimativa é que mil pessoas marquem presença.

Na manhã desta sexta-feira (7), aconteceram apresentações e shows das comunidades. No período da tarde foi realizada uma roda da modalidade na Apae-BM (Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Barra Mansa) para as pessoas especiais. O instrutor da Apae-BM, Júlio Cezar, destacou os benefícios que a capoeira traz aos alunos da instituição. “A gente trabalha o exercício, o jogo, o equilíbrio, o ritmo, a ginga. É um trabalho em conjunto e, por isso, buscamos sempre participar de todas as atividades externas que envolvam a modalidade”, disse. Jéssica Catarina, suplente da Apae-BM aponta que toda a cultura da capoeira é apresentada nas aulas. “Nós usamos as roupas específicas, trocamos de faixa e tem as músicas e os instrumentos”.

A Capoeira

A capoeira é uma representação cultural que mistura esporte, luta, dança, música, cultura popular, artes marciais e brincadeiras. Utiliza-se os pés e as mãos nos movimentos ginástico-acrobáticos acompanhados de músicas características.

As disputas acontecem entre duas pessoas no meio de uma roda formada por outros capoeiristas ao som de palmas e do berimbau, instrumento característico do esporte e construído de madeira, com arame e uma cabaça. O objetivo da luta é derrubar o adversário.

A programação dos jogos teve que ser alterada devido às chuvas.

Confira a atualização:

- Sexta-feira, dia 7:

18h – Noite Cultural no Colégio CEI Saturnina de Carvalho e Vieira da Silva, no Centro



- Sábado, dia 8:

9h – início dos jogos no Ilha Clube, no Ano Bom

14h às 15h – aula na Ponte dos Arcos com Mestre Cobra

16h – jogos no Ilha Clube, no Ano Bom

- Domingo, dia 9:

9h – finais dos jogos e premiação no Corredor Cultural*

*Se a previsão do tempo for de chuva, a final dos jogos e a premiação será no Ilha Clube, no Ano Bom.