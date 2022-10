Foram aplicadas 280 doses contra a Pólio, 176 contra a Covid, 311 contra a Influenza, e mais de 600 atualizações de cadernetas - Felipe Vieira/CCS PMBM

Publicado 09/10/2022 18:31 | Atualizado 09/10/2022 18:31

Barra Mansa - A prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, divulgou no domingo (9), o balanço do 3° Dia D de Vacinação contra Poliomielite para crianças de 1 a 4 anos de idade, além da atualização dos cartões para menores de 15 anos. A ação ocorreu em todas as unidades de saúde da cidade. Segundo a coordenadora de Imunização, Yasmim Rio Verde, foram aplicadas quase 1,4 mil doses neste sábado (8). Ainda de acordo com ela, a cidade já vacinou 52% do público esperado, porém, a meta estabelecida pela campanha nacional é de 95%.

“Realizamos mais uma Dia D. Foi um sábado intenso onde conseguimos aplicar 1.381 doses, dentre elas 280 doses contra a Poliomielite, 176 contra a Covid, 311 contra a Influenza, e realizamos mais de 600 atualizações de cadernetas. O que mostra que estamos fazendo o possível para conscientizar a todos de que a vacina é uma forma eficaz de prevenção. Por isso, pedimos que os pais e responsáveis procurem a unidade de saúde mais próxima para atualizar a caderneta de vacina dos filhos. Nos ajude a proteger nossas crianças", disse Yasmim Rio Verde.

O município segue com as campanhas de vacinação contra Poliomielite para crianças de 1 a 4 anos; Influenza e Covid-19 conforme o calendário de imunização, e a atualização das cadernetas de vacinação de menores de 15 anos em todas as unidades de saúde.

Para imunização, é preciso estar com os cartões de vacina e do SUS (Sistema Único de Saúde). As crianças devem estar acompanhadas por um responsável.

Outubro Rosa

A Rede de Saúde do município também realizou neste sábado, 08, uma ação voltada à prevenção e à conscientização sobre o câncer de mama e de colo do útero. Foram realizadas coletas de exames preventivos, solicitações de mamografias e foi possível a realização de teste de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST). A ação aconteceu em todos os postos de saúde, das 8h às 16h.

A enfermeira Williana Bruna Cardoso, que participa do Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher, Criança e Adolescente (PAISMCA), destacou a importância da ação.

“É muito importante o autocuidado, como por exemplo o exame citopatológico (preventivo) e MMG, que são exames de extrema importância para o diagnóstico precoce do câncer de mama e câncer de colo do útero. Esses exames são oferecidos durante todo o ano, porém durante o mês de outubro, as unidades realizam horários alternativos para as mulheres que não podem comparecer em outros horários”, disse Williana, relembrando a importância do acompanhamento.

"Nesta ação, conseguimos realizar mais de 500 exames preventivos e 300 solicitações de MMG foram encaminhadas. Vale lembrar que assim como realizar os exames é de extrema importância a busca pelos resultados", concluiu.