Publicado 10/10/2022 15:10

Barra Mansa - Policiais militares do 28o Batalhão da PM atenderam dois casos de violência doméstica neste domingo (9), em Barra Mansa. Em ambos os casos as mulheres foram agredidas pelos companheiros, dentro de casa.

Em uma das ocorrências, conforme o registro feito pelos policiais, eles foram acionados na manhã de domingo para atender um caso de agressão doméstica contra uma mulher de 26 anos na Vila Maria. O agressor - companheiro da vítima, também de 26 anos - fugiu após cometer o crime. Ao chegarem na residência onde ocorreram os fatos, os policiais souberam que um bebê de 7 meses, filho dos envolvidos, foi levado pela avó a uma unidade hospitalar, porque tinha marcas na cabeça, decorrentes da briga do casal. A criança ficou em observação.

A vítima foi levada pelos policiais para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento 24h) - Centro, para receber atendimento médico. Os policiais militares também acionaram o Conselho Tutelar, e registraram a ocorrência na 90a Delegacia de Polícia (Barra Mansa).

Vila Delgado

No caso de violência doméstica registrado na Vila Delgado, em Barra Mansa, os policiais militares foram acionados pela própria vítima - uma mulher de 28 anos - no fim da noite de domingo (9), após ela ter sido agredida pelo marido em uma casa na Avenida Presidente Kennedy. Chegando ao local indicado, os policiais não encontraram nem a vítima, nem o agressor. Após iniciarem uma busca nos arredores, encontraram a mulher agredida, muito agitada, acompanhada da mãe, de 51 anos, que tentava acalmá-la.

Os policiais encaminharam a mulher para a 90a DP (Barra Mansa), onde foi feito o registro da ocorrência, e em seguida a levaram para a Santa Casa da Misericórdia, onde ela recebeu atendimento médico, ficando internada em observação. Os policiais salientaram no registro da ocorrência que a mãe acompanhou a mulher agredida todo o tempo.