Policiais militares do 28o BPM apreenderam maconha, cocaína, anestésicos, munição e material para embalar drogasDivulgação/PMERJ

Publicado 10/10/2022 14:14

Barra Mansa - Policiais militares do 28o Batalhão da PM apreenderam uma grande quantidade de drogas durante uma operação contra o tráfico na Rua Melvin Jones, na Vila Orlandélia, em Barra Mansa, na manhã desta segunda-feira (10). NO total, foram apreendidos mais de 20 quilos de maconha e aproximadamente 400 gramas de cocaína. De acordo com o registro da ocorrência feito pelos policiais, eles teriam informações sobre homens armados que estariam no alto de um morro, com grande quantidade de drogas, fazendo a “endolação” (embalagem), para a venda no local.

Os policiais afirmaram que tentaram fazer um cerco sem serem notados, mas o local é de difícil acesso e os olheiros do tráfico tem uma posição privilegiada para observação. Mesmo assim, a guarnição conseguiu localizar três suspeitos no alto do morro, identificando um deles de ocorrências anteriores - um homem de 25 anos - como sendo o responsável pelo armazenamento e distribuição de drogas na localidade.

Os suspeitos fugiram assim que avistaram os PMs, deixando todo o material para trás. Os policiais militares apreenderam 16 tabletes de maconha, pesando aproximadamente 1,3 kg cada; um pedaço de maconha pesando aproximadamente 300 gramas; um tablete de cocaína pesando cerca de 400 gramas; 13 pinos contendo cocaína; duas balanças digitais;

um saco contendo 500 pinos vazios; 174 ampolas de anestésicos. Todo o material apreendido foi encaminhado para a 90a Delegacia de Polícia (Barra Mansa), onde foi feito o registro da ocorrência.